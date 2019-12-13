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شكرا لقرائتكم شاهد .. ماذا قال وائل جمعة عن انضمام كهربا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب وائل جمعة عبر حسابه على تويتر: "محمود كهربا ... أهلا بيك نورت بيتك المسئوليه كبيره والتحدي عظيم مبروك عليك النادي الاهلي".
وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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