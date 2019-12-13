شكرا لقرائتكم كهربا يوقع على لائحة النادي الاهلي بعد توقيع عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد علي لائحة الفريق منذ قليل بعد التوقيع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم. وكان الأهلي قد وقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم ظهر اليوم، الجمعة " بمقر النادي. ويعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، حالياً جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بمقر مكتب الأول بالنادي الأهلي. Advertisements ويبحث توفيق مع كهربا عدة مور خاصة باللاعب وموعد مشاركته فى التدريبات وغيرها من الأمور الخاصة باللاعب فيما تأجلت جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى مع كهربا بعدما غادر مدير الكرة النادى منذ قليل عقب انتهاء المران الصباحى للفريق. وكان مقررا أن يجتمع كهربا مع عبد الحفيظ عقب توقيع اللاعب اليوم ولكن تم تأجيل الجلسة للساعات المقبلة.

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