شكرا لقرائتكم ساديو مانى أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخاض ماني 4 مباريات في نوفمبر مع ليفربول وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

وتفوق ماني على المرشحين لجائزة لاعب الشهر وهم هيونج مين سون وديلي آلى ثنائى توتنهام، وسيونكو وجيمى فاردى ثنائى ليستر سيتى، وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وموسيت لاعب ساوثهامبتون.

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ويستأنف فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد على ملعبه أنفيلد غدا السبت، بافتتاح مباريات الجولة 17 من البريميرليج.

يسجل ليفربول الظهور الأخير في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل السفر إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الاربعاء المقبل مع الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا الثلاثاء القادم بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.