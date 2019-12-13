شكرا لقرائتكم كريم العراقي في دائرة اهتمامات الزمالك بـ"الميركاتو الشتوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، دائرة اهتمامات الزمالك لضمه، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع مسؤولى المصرى للحديث حول انتقال اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، خاصة إن المصرى سيعود إلى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى تلك المسألة وحسم إمكانية الاستغناء عن اللاعب فى يناير من عدمه خاصة إن جهاز المصري يرغب في بقاءه حتي نهاية الموسم وجاء تفاوض الزمالك مع اللاعب بعد أزمة حمدي النقاز.

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كان حمدى النقاز قد انقطع عن تدريبات الزمالك فى الفترة الأخيرة وتقدم النادى الأبيض بمذكرة رسمية ضده فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك رغم عدم وصول خطاب رسمى إلى ناديه بهذا الشأن حتى الآن.

ويحسم مسؤولو الزمالك، إتمام صفقة كريم العراقى من عدمه خلال أيام، حال موافقة مسؤولى المصرى على انتقاله للأبيض فى يناير حيث ينتظر مسؤولى قلعة ميت عقبة مدى إمكانية ضمه فى انتقالات الشتاء من عدمه خاصة إن النادى البورسعيدى يرغب فى إرجاء الأمر لنهاية الموسم.