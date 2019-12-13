شكرا لقرائتكم صلاح عبدالله : خدوا الكهربا مننا.. بس العدَّاد عندنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادى الاهلى عبر صفحته على تويتر حيث كتب : "خدوا الكهربا مننا/بس العدَّاد عندنا ..جمعة مباركة وربنا يهدي الجميع" خدوا الكهربا مننا/بس العدَّاد عندنا???????????? ????????جمعة مباركة وربنا يهدي الجميع????????

Capture Advertisements وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام. يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

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