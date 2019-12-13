شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم شبابه بخماسية نظيفة ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على فريق الشباب بالنادي مواليد ٩٩ بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأت المباراة بسيطرة من الفريق الأول بتسديدة قوية من كريم بامبو من الجانب الايسر ولكن في الشباك من الخارج.

وفى الدقيقه الرابعه سجل أمام عاشور الهدف الاول للفريق من رأسية قوية بعد تنفيذ عرضية من كرة ثابتة

وفي الدقيقة السابعة رأسية من عمر السعيد أعلى الثلاث خشبات بعد تنفيذ ضربة ركنية من الجانب الأيسر.

وانحصر اللعب بعدها في وسط الملعب بين بين الفريقين دون خطورة تذكر

وسدد محمد حسن من خارج المنطقة ولكنها خارج الثلاث خشبات.

بعدها محاولات من ثنائي فريق الشباب هاني رشدي وحسين فيصل على مرمى الفريق الأول لكن الدفاع يمنع الخطورة على مرمى صبحي.

وفي الدقيقة ٢٢ يضيف الفريق الهدف الثاني عن طريق كريم بامبو من رأسية قوية اثر متابعة لضربة حرة مباشرة نفذها مصطفى فتحي.

بعدها بامبو أيضا يضيف الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية إمام عاشور في الدقيقة ٢٦ من عمر المباراة.

وتستمر محاولات من فريق الشباب على مرمى محمد صبحي لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأخيرة عرضية من ركنية من مصطفى فتحي لكن بعيدا عن الخطورة بعدها يحاول عنتر المرور من الجانب الأيمن من لاعب والثاني ويوجه عرضية خارج منطقة الجزاء وينحصر اللعب في وسط الملعب قليلا لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني

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الشوط الثاني يواصل الفريق هجومه وتوغل من كريم بامبو على حدود منطقة الجزاء وعرضية يشتتها دفاع فريق الشباب بعدها سقوط إمام عاشور أرضا بعد صدام قوي مع مدافع فريق الشباب.

وفي الدقيقة ٥٠ يضيف محمد عنتر الهدف الرابع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويسدد مصطفى فتحي كرة قوية لكن خارج المرمى.

وفي الدقيقة ٥٦ يسجل مصطفى فتحي الهدف الخامس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويسقط عمر السعيد بعد كرة مشتركة ويخرج للعلاج خارج الملعب.

ويعود السعيد لاستئناف اللعب مرة أخرى بعد تلقيه العلاج وينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة تذكر.

ويدفع الجهاز الفني للفريق بأولى تغييراته في الدقيقة ٦٥ بنزول يوسف الشريف (99) بدلا من عمر السعيد.

ومن كرة مشتركة يسقط يوسف محمود لاعب الفريق أثر صدام عنيف ليخرج وينزل بدلا منه علي عباس (99) في الدقيقة ٧١ من عمر المباراة.

ويستمر ضغط فريق الشباب الهجومي ولكن دفاع الفريق الأول يتصدى ويمنع الخطورة ويحصل فريق الشباب على ركنية في الدقيقة ٧٥ ولكن تمر دون خطورة.

ويسدد بامبو كرة قوية ولكن تعلوا المرمى في الدقيقة ٧٧ من عمر المباراة.

ويهدر محمد عنتر فرصة مؤكدة من في الدقيقة ٨٠ يتصدى لها حارس فريق الشباب ببراعة.

ويستمر فريق الشباب في محاولاته الهجومية لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الأول.

ويحصل الشباب على ركنية يشتتها الدفاع لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول على نظيره الشباب بخماسية نظيفة.