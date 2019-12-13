شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوقع على لائحة الأهلي بعد انتقاله للقلعة الحمراء 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الأهلي قد وقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم ظهر اليوم الجمعة بمقر النادلا.

ويعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، حالياً جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بمقر مكتب الأول بالنادي الأهلي. ويبحث توفيق مع كهربا عدة مور خاصة باللاعب وموعد مشاركته فى التدريبات وغيرها من الأمور الخاصة باللاعب Advertisements فيما تأجلت جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى مع كهربا بعدما غادر مدير الكرة النادى منذ قليل عقب انتهاء المران الصباحى للفريق. وكان مقررا أن يجتمع كهربا مع عبد الحفيظ عقب توقيع اللاعب اليوم ولكن تم تأجيل الجلسة للساعات المقبلة.

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