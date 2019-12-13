شكرا لقرائتكم خبر عن ساندوتش كبدة وعصير وبسبوسة.. أكلات تنهى مسيرة الأبطال فى الرياضات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تأكيد المحكمة الرياضية الدولية قرار الاتحاد الدولى لرفع الاثقال ولجنة المسابقات المستقلة بحرمان مصر من المشاركة فى البطولات لمدة عامين، وإيقاف لاعبيها بعد ثبوت تعاطيهم المنشطات، ولم يكن لاعبو رفع الأثقال وحدهم ممن وقعوا ضحايا للمنشطات فقد سبقهم الكاراتيه والكرة الطائرة والمصارعة.

وبالرجوع إلى الأسباب نجد أن هناك بعض الأطعمة تسببت فى إيقاف اللاعبين وضياع مستقبلهم، وهذا ما نرصده فى التقرير التالى..

صينية بسبوسة فى رفع الأثقال

على مستوى رفع الأثقال اختلفت الآراء عن أسباب إيقاف اللاعبين، وكيف تناولوا المنشطات، ومن أعطاها إياهم، وفى أى صورة تم تناولها، هل مكملات غذائية أم فيتامينات، أم فى بعض الأطعمة.

ورغم اختلاف الآراء نظرا لحدوث الواقعة منذ 2017 ، إلا أن بعض المصادر فى مجلس إدارة الاتحاد أكدت أن السبب يرجع لتسريب صينية بسبوسة إلى اللاعبين فى المعسكر قبل إحدى البطولات، وأعقبه سحب عينات من اللاعبين، وجاءت النتيجة بإيجابية العينات الخاصة باللاعبين ليضيع مستقبل هؤلاء الأبطال.

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عصير برتقال فى المصارعة

كشفت هالة وائل إمبابى، لاعبة منتخب المصارعة التى تم إيقافها من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تفاصيل وكواليس الساعات التى سبقت سحب العينة منها خلال بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا.

وقالت هالة إمبابى، فى تصريحات لليوم السابع، إنها تناولت عصيرا بالفندق أحضره لها مدرب المنتخب، وتناوله كل اللاعبين، ولكن الغريب أنها الوحيدة التى تم سحب عينات منها دون باقى اللاعبين، وهو أمر مثير للجدل، لأنه من الطبيعى سحب العينات بعد خوض المنافسات، لكنها فوجئت بسحب العينة منها قبل اللعب، وهو ما يثير الشكوك حول احتمالية أن أحدا ما أبلغ عنها.

وبالنسبة للعصير فهو لم يكن مغلفا بل كان فى أكواب، ولم يتم تحليل أى عينة إلا منها فقط، رغم تواجد 3 لاعبين من منتخب الحرة معها فى بطولة الشباب.

الكبدة والبرجر فى الكاراتيه والكرة الطائرة

تعرضت رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها ساندوتش كبدة، حيث تحتوى اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن اعلاف الماشية، ورغم أنه تم التقدم بتظلمات وشكاوى، ولكن لم يتم إنصافها، وبعد إيقاف اللاعبة قالت إنها لم تتناول أى مكملات بل كل ما تناولته كان سندوتش كبدة فقط.

كما تم إيقاف محمد محسن لاعب الكرة الطائرة بعد تعاطيه هرمون الروكتوبمين الذى يتم حقنه للحيوانات، حيث وقع اللاعب ضحية لساندويتش برجر ، ورغم ان العقوبة تم تخفيفها عن اللاعب، ويشارك حاليا مع ناديه إلا أنه من ضمن ضحايا بعض الأطعمة التى تحتوى على منشطات.