شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقبل قميص الأهلي بعد التوقيع للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على إنستجرام صورة لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر الجديد، أثناء تقبيله لقميص الأهلي بعد التوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

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يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.