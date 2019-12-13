شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لكهربا: نورت بيتك.. المسئولية كبيرة.. ومبروك عليك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، مدافع النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، على الترحيب بمحمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب القلعة الحمراء الجديد، والذى وقع قبل ساعات على عقود انتقاله للنادي الأهلي.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه على تويتر، "محمود كهربا.. أهلا بيك نورت بيتك المسئولية كبيرة والتحدى عظيم مبروك عليك النادى الأهلي".

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

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يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.