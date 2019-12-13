شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: خدوا كهربا مننا بس العداد عندنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للنادى الأهلى عبر صفحته على تويتر قائلا، "خدوا الكهربا مننا بس العدَّاد عندنا.. جمعة مباركة وربنا يهدى الجميع".

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