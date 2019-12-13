شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يواصل برنامجه التأهيلى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وخاض متولى جلسة فى الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيلي بالنادي.

ويتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، حالة متولي بشكل يومي للتعرف على مدى التحسن الذى طرأ على إصابته، كما يحرص طبيب الفريق على إجراء أشعة للاعب للتعرف على نسبة الالتئام في تمزق العضلة الخلفية الذي أبعده عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات .