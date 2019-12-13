سوبر كورة يكشف أول تصريح لـ كهربا بعد توقيعه الرسمي للأهلي

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وقال كهربا، فى أول تصريح له لـ "سوبر كورة" بعد التوقيع، "أنا أهلاوى.. وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء والعودة لبيتى منذ رحيلى عنه".
جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
تعرف على أول تصريح لـ كهربا بعد التوقيع الرسمي للأهلي
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