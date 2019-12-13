شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أول تصريح لـ كهربا بعد توقيعه الرسمي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الجديد، عن سعادته بانضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمي.

وقال كهربا، فى أول تصريح له لـ "سوبر كورة" بعد التوقيع، "أنا أهلاوى.. وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء والعودة لبيتى منذ رحيلى عنه".

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أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .. جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

تعرف على أول تصريح لـ كهربا بعد التوقيع الرسمي للأهلي