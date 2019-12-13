شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثى حراسة المرمى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وشارك ثلاثى حراسة المرمى فى تدريبات الكرة التي ركز عليها رينيه فايلر المدير الفنى، واشتملت على بعض الفقرات المتنوعة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.
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