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تدريبات تأهيلية لثلاثى حراسة المرمى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفي، لاعبو الاهلى ، تدريبات قوية صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الثامنة في بطولة الدورى العام.

 

وشارك ثلاثى حراسة المرمى فى تدريبات الكرة التي ركز عليها رينيه فايلر المدير الفنى، واشتملت على بعض الفقرات المتنوعة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

 

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم علي ملعب التتش استعدادا للحرس واشتمل المران على جانب بدنى وتدريبات الكرة.
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