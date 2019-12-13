شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ليلة شريف نجمة اليد: هوايتى السباحة وكنت أتمنى أبقى زى يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى ليلة شريف لاعبة كرة اليد فى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السباحة ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ البطاطس

ليلة شريف1 من نجمك المفضل؟ آسر ياسين من مطربك المفضل؟ تامر حسنى Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كنت أتمنى أكون لاعبة تنس.

ليلة شريف لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو الموضوع زاد عن حده هستخدم العنف عادى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ يسرا

ليلة شريف 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال مريح بالنسبة لى.

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