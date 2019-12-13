شكرا لقرائتكم خبر عن الفولت العالى .. شاهد رسائل ترحيب جماهير الأهلى بانضمام كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جماهير النادى الأهلى باللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر، بعد توقيع عقد انضمامه للقلعة الحمراء لمدة لمدة أربع سنوات ونصف.

كهربا يتصدر تويتر وتصدرت ترندات "كهربا" و"الفولت العالى" و"WelcomeKahraba" قائمة الأكثر تدولا على تويتر، وغرد المستخدمون مرحبين بانضمامه إلى صفوف الأهلى، قال أحمد أبو النور: "الابن البار يعود إلى أبيه مرة أخرى.. الفولت العالى أهلاوى"، وغرد سليم محمد: "تم شحن عداد الكهربا وجارى توصيل التيار الفولت العالى"، وأضاف سيد: "أنا مبسوط بصفقه كهربا دى أوى، أنا بحب اللعيبة الأهلاوية اللى بتحارب عشان تيجى وتقف لوحدها فى النار عشان تيشيرت الأهلى، ياهنانا يابختنا الفولت العالى عندنا".





وكان قد أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ "كهربا" تعاقده مع نادى أفيش البرتغالى بالتراضى قبل أيام.



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