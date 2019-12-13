شاهد.. حازم إمام يذبح "عجل" مصطفى فتحى فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، على ذبح عجل على هامش مباراة الأبيض الودية أمام فريق الشباب التى أقيمت اليوم الجمعة على ملعب النادى، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام الاثنين المقبل، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.
وحرص مصطفى فتحى على ذبح العجل بعد عودته من جديد للمشاركة فى مباريات الفريق بعد غياب، وانتهت مباراة الفريق الأول للزمالك مع فريق الشباب بنادى مواليد 99، بفوز الفريق الأول بخمسة أهداف دون رد.
وتواجد حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى مقر النادى الأبيض بالرغم من حصوله على راحة من التدريبات، وقام بذبح العجل أثناء المباراة الودية للفريق ووزع عمال غرف خلع الملابس بالفريق الأول اللحوم على الموظفين والعمال داخل النادى عقب انتهاء صلاة الجمعة.
يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح لاعبى الفريق الأساسيين راحة اليوم من التدريبات، عقب مشاركتهم بالأمس فى لقاء بيراميدز بالجولة السابعة فى الدورى، فى المباراة التى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.
ذبح عجل فى الزمالك
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