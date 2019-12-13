شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد محمود البدرى عن الإنتاج الحربى أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود البدرى لاعب الانتاج الحربى عن مباراة فريقه أمام طنطا بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الانتاج الحربى تدريباته اليوم بنادى المصانع الحربية استعدادا لملاقاة طنطا عقب التعادل مع سموحة 1/1، ويفتقد الفريق محمد بازوكا لاعب الفريق فى مواجهة أبناء السيد البدوى بعد طرده أمام سموحة.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام. Advertisements وتعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة، حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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