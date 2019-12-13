شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجتمع مع أمير توفيق عقب التوقيع للأهلي وتأجيل جلسة عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث توفيق مع كهربا عدة مور خاصة باللاعب وموعد مشاركته فى التدريبات وغيرها من الأمور الخاصة بالاعب.
فيما تأجلت جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى مع كهربا بعدما غادر مدير الكرة النادى منذ قليل عقب انتهاء المران الصباحى للفريق.
وكان مقررا أن يجتمع كهربا مع عبد الحفيظ عقب توقيع اللاعب اليوم ولكن تم تأجيل الجلسة للساعات المقبلة.
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