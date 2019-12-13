شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجتمع مع أمير توفيق عقب التوقيع للأهلي وتأجيل جلسة عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، حالياً جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بمقر مكتب الأول بالنادي الأهلي. ويبحث توفيق مع كهربا عدة مور خاصة باللاعب وموعد مشاركته فى التدريبات وغيرها من الأمور الخاصة بالاعب. Advertisements فيما تأجلت جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى مع كهربا بعدما غادر مدير الكرة النادى منذ قليل عقب انتهاء المران الصباحى للفريق. وكان مقررا أن يجتمع كهربا مع عبد الحفيظ عقب توقيع اللاعب اليوم ولكن تم تأجيل الجلسة للساعات المقبلة.

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