شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم شبابه بخماسية ودياً وبامبو يسجل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره الشباب مواليد 99 بخمسة أهداف دون رد، فى المواجهة الودية التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأت المباراة بسيطرة من الفريق الأول وتسديدة قوية من كريم بامبو من الجانب الأيسر ولكن فى الشباك من الخارج.

وفى الدقيقة الرابعة سجل أمام عاشور الهدف الأول للفريق من رأسية قوية بعد تنفيذ عرضية من كرة ثابتة

وفى الدقيقة السابعة رأسية من عمر السعيد أعلى الثلاث خشبات بعد تنفيذ ضربة ركنية من الجانب الأيسر.



وانحصر اللعب بعدها فى وسط الملعب بين بين الفريقين دون خطورة تذكر

وسدد محمد حسن من خارج المنطقة ولكنها خارج الثلاث خشبات.

بعدها محاولات من ثنائى فريق الشباب هانى رشدى وحسين فيصل على مرمى الفريق الأول لكن الدفاع يمنع الخطورة على مرمى صبحي.

وفى الدقيقة ٢٢ يضيف الفريق الهدف الثانى عن طريق كريم بامبو من رأسية قوية اثر متابعة لضربة حرة مباشرة نفذها مصطفى فتحي.

بعدها بامبو أيضا يضيف الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية إمام عاشور فى الدقيقة ٢٦ من عمر المباراة.

وتستمر محاولات من فريق الشباب على مرمى محمد صبحى لكن دون خطورة حقيقية.

وفى الربع ساعة الأخيرة عرضية من ركنية من مصطفى فتحى لكن بعيدا عن الخطورة بعدها يحاول عنتر المرور من الجانب الأيمن من لاعب والثانى ويوجه عرضية خارج منطقة الجزاء وينحصر اللعب فى وسط الملعب قليلا لينتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفى الشوط الثاني

الشوط الثانى يواصل الفريق هجومه وتوغل من كريم بامبو على حدود منطقة الجزاء وعرضية يشتتها دفاع فريق الشباب بعدها سقوط إمام عاشور أرضا بعد صدام قوى مع مدافع فريق الشباب.

وفى الدقيقة ٥٠ يضيف محمد عنتر الهدف الرابع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويسدد مصطفى فتحى كرة قوية لكن خارج المرمى.

وفى الدقيقة ٥٦ يسجل مصطفى فتحى الهدف الخامس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويسقط عمر السعيد بعد كرة مشتركة ويخرج للعلاج خارج الملعب.

ويعود السعيد لاستئناف اللعب مرة أخرى بعد تلقيه العلاج وينحصر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة تذكر.

ويدفع الجهاز الفنى للفريق بأولى تغييراته فى الدقيقة ٦٥ بنزول يوسف الشريف (99) بدلا من عمر السعيد.

ومن كرة مشتركة يسقط يوسف محمود لاعب الفريق أثر صدام عنيف ليخرج وينزل بدلا منه على عباس (99) فى الدقيقة ٧١ من عمر المباراة.

ويستمر ضغط فريق الشباب الهجومى ولكن دفاع الفريق الأول يتصدى ويمنع الخطورة ويحصل فريق الشباب على ركنية فى الدقيقة ٧٥ ولكن تمر دون خطورة.

ويسدد بامبو كرة قوية ولكن تعلوا المرمى فى الدقيقة ٧٧ من عمر المباراة.

ويهدر محمد عنتر فرصة مؤكدة من فى الدقيقة ٨٠ يتصدى لها حارس فريق الشباب ببراعة.

ويستمر فريق الشباب فى محاولاته الهجومية لكن دون تشكيل أى خطورة على مرمى الفريق الأول.

ويحصل الشباب على ركنية يشتتها الدفاع لينتهى اللقاء بفوز الفريق الأول على نظيره الشباب بخماسية نظيفة.