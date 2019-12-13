تعرف على رسالة أبو تريكة لكهربا بعد انضمامه للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد أبو تريكة، نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد متمنياً له التوفيق مع القلعة الحمراء. وكتب أبو تريكة، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "لحظة كده ترجم لى مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله". Advertisements يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

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