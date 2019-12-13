بالفيديو.. كيف أعلن الأهلي صفقة كهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن الأهلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربعة أعوام ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل. جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق، وفقا للموعد الذي يحدده السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي. شاهد فيديو الإعلان عن الصفقة

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