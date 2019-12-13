"فايلر ومستند ضمن 4 شروط وضعها الأهلي" .. كواليس صفقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك الأسبق لمدة أربع سنوات ونصف السنة؛ تبدأ من يناير القادم.

ووصل كهربا صباح اليوم الجمعة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة بصحبة أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي؛ ليتم السماح للسيارة التي يقودها الأخير بدخول النادي إلى المكتب؛ ليتم الإعلان عن الصفقة عبر وسائل النادي الرسمية وقت صلاة الجمعة.

وقال مصدر لمصراوي إن كهربا وقع رسميًا للأهلي منذ يومين في حضور والده وأمير توفيق ومحمد مغربي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وكريم عادل مشجع للنادي وصديق للاعب.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن كهربا لم يوقع رسميًا للأهلي إلا منذ 48 ساعة كاشفاً أن مسؤولي النادي الأهلي وضعوا أربعة شروط منذ التفاوض مع اللاعب.

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وكشف المصدر "الشرط الأول أن ينهى اللاعب علاقته مع نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي دون تدخل من الأهلي، والحصول على مستند بإنهاء العلاقة، الشرط الثاني أن يتحمل اللاعب قيمة أى غرامة سيحصل عليها الزمالك، والشرط الثالث أن يوافق رينيه فايلر المدير الفني على الصفقة، أما الأخير أن يوافق كهربا على سياسية الفريق ووجوده في الفئة الأولى".

وواصل المصدر "قبل هذه الشروط الأربعة، وجه رئيس النادي محمود الخطيب ملف كهربا إلى اللجنة القانونية للنادي لدراسة الصفقة من جميع الجوانب، وتم وضع كل الاحتمالات من أجل تأمين موقف اللاعب".

وأنهى المصدر "كهربا لم يوقع رسميًا للنادي إلا بعد استيفائه شروط الأهلي على عكس ما كان يروج له".

جدير بالذكر، أن كهربا هو أولى صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح رسميًا في الأول من يناير القادم.