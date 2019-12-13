رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك الأسبق لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ من يناير القادم.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن التعاقد مع كهربا جاء بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأحمر صورة لكهربا بالقيمص الأحمر مع أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي.

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وكان كهربا قد حصل مع نادي أفيس البرتغالي على مستند يُفيد بدفع الشرط الجزائي للنادي لفسخ التعاقد، لكن مسؤولي الأهلي طلبوا الحصول على مستند يُفيد بفسخ التعاقد بشكل رسمي.

وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" بأن الأهلي تسلم المستند الذي حصل عليه كهربا .

وأكد المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بدراسة الملف القانوني للصفقة من جميع الجوانب وتم وضع كل الاحتمالات من أجل تأمين موقف اللاعب.

الجدير بالذكر، أن كهربا هو أول صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح رسميا في الأول من يناير القادم.