خاص.. عرض إماراتي لـ"رونالدينيو المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
أكد المحترف المصري أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن"، الذي انتهى عقده مع نوركوبينج السويدي، أنه يفاضل حاليا بين عدة عروض للانتقال لناد جديد خلال الفترة المقبلة.
وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مهتم باللعب في المنطقة العربية بعدما جائني عرضا من فريق إماراتي".
وأضاف صاحب الـ25 عاما: "أفاضل حاليا بين العرض الإماراتي وعرض روسي آخر".
وأتم اللاعب الملقب بـ"رونالدينيو المصري": "أرفض الكشف عن تلك العروض حاليًا لحين الاستقرار على وجهتي المقبلة".
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