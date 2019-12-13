"يا نقوم الزمالك يا نوقع الأهلي".. 4 رسائل للقيعي قبل إعلان صفقة "كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات عدة رسائل خلال ظهوره بقناة النادي الأجمر قبل ساعات من إعلان صفقة محمود عبد المنعم كهربا".

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة "كهربا" خلال ساعات ليصبح أولى صفقات النادي الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي ليس طرفاً في أزمة كهربا

قال عدلي القيعي إن الأهلي ليس طرفاً في أزمة كهربا مع الزمالك ليتم الزج به في قضية تنظر أمام المحكمة الرياضية ولم يصدر فيها أى أحكام ملزمة لأى أطراف.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد "كهربا" للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" متهمه بالهروب فيما يرى اللاعب أن العقده الذي وقعه للأبيض لايعتد بعه لأنه لم يتم توثيقه.

يا نقوم الزمالك يا نوقع الأهلي

هاجم عدلي القيعي برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدم عبر برنامج القاهرة والناس مؤكداً أن هذه المجموعة القائمة على البرنامج كانت تعمل في عهد المجلس السابق وانحازت في الانتخابات الماضية ولا تريد الخير للمجلس الحالي ولهذا هى تريد افساد صفقة كهربا.

وقال القيعي " من يحرك هذه المجموعة قالهالي وش يا نقّوم الزمالك يا نوقع الأهلي،لو الأهلي سيىء كده ليه كنوا حريصين تكونوا فيه؟"؟.

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وأنهى " احذر جماهير الأهلي من حصام طراودة ".

سؤال لمدحت شلبي

وواصل القيعي حديثه ووجه سؤالاً مباشراً إلى الإعلامي مدحت شلبي " هاتلي مرة في قضية واحدة قلت الأهلي عنده حق؟".

وأضاف " شلبي قارن بين قضية الحضري وهروبه من الأهلي ورحيل كهربا عن الزمالك، المقارنة غير عادلة ولا تستوي ومن يعقدها لا يهدف إلى الحياد والتوازن".

رحيل أزارو

استنكر عدلي القيعي مايحدث مع وليد أزارو نجم الأهلي على الرغم من عودته لتسجل الأهداف سواء في كأس مصر أو بطولة الدوري الممتاز.

وسجل أزارو في وادي دجلة ببطولة الدوري بالإضافة إلي بني سويف ببطولة كأس مصر.

وقال القيعي " لا وليد أزارو عنده عروض ولا الأهلي قال هيمشيها ، ليه نثير الموضوع ده بعد ماتش سجل فيه اللاعب ".