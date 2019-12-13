علي غزال يكشف لمصراوي مصيره في الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد علي غزال، لاعب فيرينسي البرتغالي السابق، أنه يفاضل حاليا بين عروض عربية وأمريكية تمهيدا للانتقال لناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال غزال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتواجد حاليًا في مصر، وأخوض فترة إعداد تحت قيادة أحد المدربين في صالة الألعاب الرياضية حتى أكون جاهزًا في يناير المقبل".

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وأضاف صاحب الـ27 عاما: "سأنتقل إلى أحد الأندية مع فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير، لدي العديد من العروض أفاضل بينها".

وأتم لاعب منتخب مصر السابق قائلا: "الأقرب حتى الآن عروض من أندية سعودية ومغربية وأمريكية".

يُذكر أن غزال -الذي يجيد اللعب في مركزي الدفاع والوسط- لا يرتبط بعقد مع أي ناد حاليا، وهو ما فتح الباب لدخول الزمالك في مفاوضات معه خلال الشهر الماضي.