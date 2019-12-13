بالصور.. لفتة إنسانية لصلاح تزامنًا مع الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح لاعبي ليفربول الإنجليزي بصحبة المدرب الألماني يورجن كلوب في لفتة إنسانية بزيارة أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، على هامش الاحتفال معهم بأعياد الميلاد والكريسماس.

وأفاد الموقع الرسمي لليفربول أن كلوب واللاعبين قاموا برحلة قصيرة إلى مستشفى "Alder Hey" بعد التدريب في "ميلوود" مساء الخميس.

وزار اللاعبون والجهاز الفني 3 أجنحة في المستشفى لمقابلة المرضى، وسلموا حقائب هدايا للمرضى، وتحدثوا إليهم وإلى عائلاتهم والتوقيع لهم والتقاط الصور معهم.

وشهدت الزيارة حصول الطفل جوزيف البالغ من العمر 12 عامًا على قميص ليفربول موقعًا من قبل لاعبه المفضل، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وشارك لاعبو ليفربول في إدخال البهجة على المرضى وعائلاتهم بالموسيقى الاحتفالية، كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا والتقاط الصور به.

يُذكر أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي يستعد حاليًا لمواجهة واتفورد على ملعب آنفيلد غدًا السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ17 لبريميرليج.

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