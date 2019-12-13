اتحاد تنس الطاولة يحتفل بعيد ميلاد هنا جودة

حرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، بالاحتفال بعيد ميلاد اللاعبة هنا جودة المصنفة رقم ٢ عالميا وذلك بصالة رقم ١ بالإسماعيلية .

حضر الاحتفال عماد مصيلحي المدير الفني لمنتخب الناشئين وعمرو رضا المدرب العام بالنادي الاهلى وعمرو عمارة رئيس منطقة الإسماعيلية وعصام متولى رئيس النادي العام الأسبق ولاعبة منتخب مصر.

عالميا وذلك بصالة رقم ١ بالإسماعيلية .حضر الاحتفال عماد مصيلحي المدير الفني لمنتخب الناشئين وعمرو رضا المدرب العام بالنادي الاهلى وعمرو عمارة رئيس منطقة الإسماعيلية وعصام متولى رئيس النادي العام الأسبق ولاعبة منتخب مصر.

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