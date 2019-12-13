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فايلر يعقد جلسة تحفيزية مع جيرالدو قبل انطلاق مران الاهلي

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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع اللاعب جيرالدو في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم

على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في الدوري .

وجاءت جلسة فايلر مع جيرالدو

ضمن الجلسات التي يحرص على عقدها مع اللاعبين؛ لتحفيزهم والحديث في بعض الأمور الخاصة بالجانب الفني.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية.

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