مصر تحقق المركز الثاني في سباق 1000 متر كانوي بالبطولة الأفريقية

حقق ثنائي منتخب مصر للناشئين تحت 23 سنة المركز الثاني في سباق 1000 متر كانوي زوجي ضمن منافسات بطولة افريقيا والتي انطلقت اليوم بمدينة العلمين الجديدة. اليوم بمدينة العلمين الجديدة. ويضم المنتخب الوطني الثنائي اللاعبين أحمد البدويهي وأحمد خالد . وجاء في المركز الأول الزوجي الجزائري والذي يضم كل من رامي سادحي وشوقي محمد. وانطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات البطولة الأفريقية للكانوي والكياك كبار وناشئين وبارالمبي وسيقام حفل الافتتاح الرسمي بعد قليل.

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