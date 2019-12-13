غداً.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمباراة الحدود

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر غدا السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل علىاستاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
وعقب نهاية المران الذي يقام غدا، يعلن السويسري رينيه فايلر المديرالفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.
واشتمل مران الفريق الذي أقيم اليوم على بعض النواحي الفنية والخططية التي يسعى من خلالها فايلر لتطبيق طريقة اللعب التي يعتزم تنفيذها بشكل عملي خلال مواجهة الحرس.
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