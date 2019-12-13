مران قوي لحراس مرمي الأهلي استعداداً لمباراة حرس الحدود

خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حراس مرمي الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراسالفريق، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.
وشارك ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات الكرة التي ركز عليها رينيه فايلر المدير الفني، واشتملت على بعض الفقرات المتنوعة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم علي ملعب التتش استعدادا للحرس واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.
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