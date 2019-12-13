محمود متولي يواصل التأهيل في الأهلي

واصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقام متولي بتنفيذ جلسة فيالجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيلي بالنادي.
ويتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق حالة متولي بشكل يومي؛ للتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على إصابته، كما يحرص طبيب الفريق على إجراء أشعة للاعب للتعرف على نسبة الالتئام في تمزق العضلة الخلفية الذي أبعده عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات .
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