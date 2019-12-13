جلسة مطولة بين فايلر وعبد الحفيظ قبل إنطلاق مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، علي هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة حرس

الحدود في الدوري.

وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية التي تجمع الثنائي بشكل شبه يومي للترتيب للمرحلة المقبلة والوقوف على كافة

التفاصيل المتعلقة بالجانب الإداري للفريق.

كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية التركيز في تحديات المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.