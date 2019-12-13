رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود كهربا

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجاتالتي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
من المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.
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