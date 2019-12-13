الشيشيني: مواجهة شباب الزمالك تجربة مفيدة .. وأغلقنا صفحة لقاء بيراميدز

أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك أن مواجهة اليوم أمام فريق الشباب كانت مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمئن الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب مشيرا إلى أن المدير الفني حرص على متابعة العديد من اللاعبين من

اجل انتقاء افضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.

وتابع : أمامنا مقعد واحد في انتقالات الشتاء المقبلة، لذلك نحاول التركيز مع قطاع الناشئين من اجل الاستعانة ببعض العناصر التي يحتاجها الفريق.

وواصل : الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز واغلقنا هذه الصفحة

تماما، كل تركيزنا الان في مواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، نحن نلعب على الفوز فقط في كل المواجهات التي نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس او الظروف المحيطه بالمواجهة، لا ننظر إلى اي شيء خلال الفترة المقبلة سوى الفوز.

و فاز فريق الكرة الأول ، على فريق الشباب مواليد ٩٩ بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

