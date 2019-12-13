أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك أن مواجهة اليوم أمام فريق الشباب كانت مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمئن الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب مشيرا إلى أن المدير الفني حرص على متابعة العديد من اللاعبين مناجل انتقاء افضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.
وتابع : أمامنا مقعد واحد في انتقالات الشتاء المقبلة، لذلك نحاول التركيز مع قطاع الناشئين من اجل الاستعانة ببعض العناصر التي يحتاجها الفريق.
وواصل : الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز واغلقنا هذه الصفحةتماما، كل تركيزنا الان في مواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، نحن نلعب على الفوز فقط في كل المواجهات التي نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس او الظروف المحيطه بالمواجهة، لا ننظر إلى اي شيء خلال الفترة المقبلة سوى الفوز.
و فاز فريق الكرة الأول ، على فريق الشباب مواليد ٩٩ بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيشيني: مواجهة شباب الزمالك تجربة مفيدة .. وأغلقنا صفحة لقاء بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.