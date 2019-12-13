رسميا.. الأهلي المصري يعلن التعاقد مع كهربا

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري اليوم الجمعة، رسمياً التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة أربعة أعوام ونصف العام، أعتباراَ من مطلع يناير المقبل.
وجاء ذلك في صفقة أنتقال حر بعدما فسخ كهربا تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، حسب ما أوضحه الموقع الرسمي للأهلي.
ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني رينيه فايلر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في سوق الإنتقالات الشتوية.
وينتظر أن ينضم اللاعب كهربا إلى تدريبات الفريق وفقاً للموعد الذي يحدده فايلر.
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