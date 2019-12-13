رياضة | أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأهلي يتعاقد مع «كهربا» لمدة 4 سنوات ونصف

أعلنالنادي الأهلي رسمياً عبر صفحته الرسمية "الفيسبوك" عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وقام اللاعب محمود كهربا بتوجيه رسالة الاهلي بعد ظهوره بصورة يقبل شعار النادي الأحمر بعد التعاقد رسمياً.

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جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.