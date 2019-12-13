رياضة | مران الأهلي| تفاصيل المحاضرة المطولة من فايلر للاعبين وتقسيمة كرة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تفاصيل المحاضرة المطولة من فايلر للاعبين وتقسيمة كرة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع لاعبيه على أهمية المرحلة المقبلة والتي سيخوض فيها الفريق الأحمر العديد من المباريات الهامة في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب فايلر من لاعبي الفريق الأحمر بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وخلال المباريات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي سياق أخر أجرى المدرب السويسري تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة

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واستمت التقسيمة بالقوة والتي حرص خلالها اللاعبون على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق الأحمر وإثبات أنفسهم للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب الذي يحتل الصدارة لكن الفريق الأحمر يتبقى له مباراتين مؤحلتين.

وكان الأهلي قد حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.