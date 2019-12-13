اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاتفاق والفتح بث مباشر الاتفاق NOW كورة لايف الاتفاق MATCH رابط ماتش الاتفاق NOW

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مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح بث مباشر yalla shoot اليوم 13-12-2019 في الدوري السعودي للمحترفين حيث من المقرر اليوم الجمعة ان يستضيف فريق الاتفاق خصمه نادي الفتح في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام معقل نادي الاتفاق مستضيف مباراة الاسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي وسوف تبدا اليوم مباراة الاتفاق والفتح في تمام الساعة الخامسه ونصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر في مواجهة قوية وصعبه وسوف يبحث كل فريق فيها اليوم الجمعة عن تحقيق الفوز.

مباراة الاتفاق والفتح اليوم

نادي الاتفاق يحتل قبل مباراة اليوم المركز الثالث عشر من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط بعد خوض 10 مباريات وقد حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحده وقد خسر في 6 مباريات ويسعي اليوم نادي الاتفاق في المباراة على ارضية ملعبه وامام جماهيرة للحصول على الفوز والثلاث نقاط من المباراة لتعزيز مكانته في جدول الترتيب وقد كانت اخر مباراة خاضها فريق الاتفاق على ارضية ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري السعودي امام خصمه فريق الاتحاد في المباراة التى خسرها نادي الاتفاق بنيتجة هدف لهدفين ولكنه قد حقق الفوز في مباراة الاسبوع الماضيه في كاس الملك امام فريق الطائي بنيتجة هدفين لهدف.

القناة الناقله لمباراة الاتفاق والفتح

بينما يدخل اليوم ضيفا فريق الفتح ضيفا امام خصمه فريق الاتفاق في المباراة التى تقام اليوم ضمن الاسبوع الحادي عشر من كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ويحتل قبل مباراة اليوم نادي الفتح المركز الخامس عشر في جدول الترتيب وهو المركز قبل الاخير برصيد 5 نقاط بفارق 5 نقاط ايضا عن خمصه في مباراة اليوم نادي الاتفاق ، وقد خاض فريق الفتح 10 مباريات قبل مباراة اليوم وحقق فوز وحيد فقط الى الان في 10 مباريات بينما تعادل في مباريتين وقد خسر في سبع مباريات واخر مباراة خاضها نادي الفتح في الجولة الماضية امام خمصه فريق ابها وقد خسر بنتيجة ثلاث اهداف لهدف وسوف تنقل اليوم مباراة الفتح والاتفاق على قناة السعودية الرياضية الرابعه.

موعد مباراة الاتفاق والفتح

موعد مباراة الاتفاق والفتح اليوم تقام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة الاتفاق والفتح

توقيت مباراة الاتفاق والفتح اليوم تقام في تقام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

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يلتقي فريقي الإتفاق والفتح ضمن الجولة الحادي عشر من الدوري السعودي 2020، يفتتح استاد الأمير محمد بن فهد أبوابه اليوم بمواجهة نارية عندما يلاقي الإتفاق نظيره الفتح في أحد المواجهات المنتظرة، نادى الأتفاق المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من فوز في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراة وخَسر 6 مباريات ، ويسعي اليوم في حصد الثلاث نقاط بتحقيق الفوز على نادى الفتح من أجل الهروب من فخ الهبوط ، على الجانب الآخر نادى الفتح الذي وقع في الهبوط محتلاً للمركز الخامس عشر يسعي في الفوز اليوم وثلاث نقاط مهمين بالنسبة له لتحسين ترتيبه بالدوري السعودي.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإتفاق والفتح في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 4 ويعلق علي اللقاء جعفر الصليح..

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مشاهدة مباراة الاتفاق والفتح بث مباشر

مشاهدة مباراة الاتفاق مع الفتح فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الحادية عشر من الدور الاول فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين كورة مباشر مباريات اليوم مجانا من خلال موقع كورة اون لحظة بلحظة حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف مع تحديث مستمر للقاء.