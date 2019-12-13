شكرا لقرائتكم "الضامة" تهدد مشاركة ظهير الدراويش أمام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وشارك اللاعب الشاب فى مواجهة المقاصة التى انتهت بانتصار الفريق الأصفر قبل أن يتم استبداله.
وأشار هريدى :”تلك الإصابة لن تمنع أيمن من التواجد بالتدريبات الجماعية ،فهو يحتاج فقط لبعض الراحة”.
واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
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