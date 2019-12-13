شكرا لقرائتكم "الضامة" تهدد مشاركة ظهير الدراويش أمام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعرض أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى لشد فى العضلة الضامة بحسب تأكيدات ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

وشارك اللاعب الشاب فى مواجهة المقاصة التى انتهت بانتصار الفريق الأصفر قبل أن يتم استبداله.

وأشار هريدى :”تلك الإصابة لن تمنع أيمن من التواجد بالتدريبات الجماعية ،فهو يحتاج فقط لبعض الراحة”.

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ويبدأ اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار الاستعداد لمواجهة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الخميس بعد الفوز على المقاصة .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.