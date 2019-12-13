شكرا لقرائتكم فايلر يرتب مع عبد الحفيظ خطط جهاز الكرة بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية التي تجمع الثنائي بشكل شبه يومي للترتيب للمرحلة المقبلة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالجانب الإداري للفريق.
كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية التركيز في تحديات المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.
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