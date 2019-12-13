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فايلر يرتب مع عبد الحفيظ خطط جهاز الكرة بالأهلي

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جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال مران الفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.

 

وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية التي تجمع الثنائي بشكل شبه يومي للترتيب للمرحلة المقبلة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالجانب الإداري للفريق.

 

كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية التركيز في تحديات المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

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