شكرا لقرائتكم أزارو وصلاح يشاركان في مران الأهلي بعد إصابة الأمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادرا وليد أزارو وصلاح محسن مران الأهلي ظهر اليوم الخميس بعد تعرضهما للإصابة في القدم، واكتفي الثنائي بمتابعة باقي المران من مقاعد البدلاء .
وخضع أزار ومحسن لفحص طبي قبل مران اليوم وبعدما تأكد عدم معاناتهما من آلام كدمة الأمس إنتظما في المران صباح اليوم بشكل طيبعي ليؤكد الثنائي جاهزيته للإرتباطات المقبلة.
ويستضيف الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل فريق حرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الثامنة من الدوري العام ، فيما فاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس الأول الأربعاء ملعب ستاد السلام في الجولة السابعة من الدوري العام.
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