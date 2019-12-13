المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت بعد اعتلاء صدارة الدوري

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وتنص اللائحة المالية بالمقاولون على صرف مكافآت الفوز بشكل تصاعدي.
ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 16 في صدارة الدوري العام متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، حيث أكد الجهاز الفني لذئاب الجبل أن الفوز على الفريق البورسعيدي يعادل 6 نقاط باعتبار أن المصري هو أقوى منافس لذئاب الجبل على المربع الذهبي.
من جانبه أكد عماد النحاس المدير الفني للذئاب أن الصراع الحقيقي للمقاولون العرب هو إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي وليس صراع الصدارة، من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
وخاض المقاولون العرب 7 مباريات في مسابقة الدوري العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسروا في مباراة وتعادلوا في مثلها.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يوم الأثنين المقبل.
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