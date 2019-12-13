أزارو وصلاح محسن يشاركان فى مران الأهلي بعد الشفاء من "كدمة القدم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثنائى الأهلي وليد أزارو وصلاح محسن فى مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بعدم تماثلهما للشفاء من الكدمة البسيطة التى تعرضا لها خلال مران الفريق أمس.
كان وليد أزارو وصلاح محسن قد غادرا مران الاهلي ظهر الخميس بعد تعرضهما للإصابة فى القدم، واكتفي الثنائي بمتابعة باقى المران من مقاعد البدلاء .
وخضع أزار ومحسن لفحص طبى قبل مران اليوم وبعدما تأكد عدم معاناتهما من آلام كدمة الأمس انتظما فى المران صباح اليوم بشكل طيبعي ليؤكد الثنائى جاهزيته للارتباطات المقبلة.
ويستضيف الأهلي في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل فريق حرس الحدود على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثامنة من الدوري العام، فيما فاز الأهلي على وادى دجلة بثلاثية نظيفة أمس الأول الأربعاء ملعب استاد السلام فى الجولة السابعة من الدورى العام.
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