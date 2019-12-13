المقاولون يحفز اللاعبين بالمكافآت لمواصلة الانتصارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفز مسئولو المقاولون العرب لاعبى الفريق بالمكافآت لمواصلة مسيرة الانتصارات، بعدما حصد ذئاب الجبل انتصاراهم الثالث على التوالى، عقب الفوز على النادى المصرى بهدف نظيف فى مباراة الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تضمن لائحة المقاولون صرف مكافآت الفوز بشكل تصاعدى.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 16 فى صدارة الدورى العام، متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطة واحدة، وأكد الجهاز الفنى لذئاب الجبل أن الفوز على الفريق البورسعيدى يعادل 6 نقاط، باعتبار أن المصرى هو أقوى منافس لذئاب الجبل على المربع الذهبى.

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من جهته أكد عماد النحاس، المدير الفنى للذئاب، أن الصراع الحقيقى للمقاولون العرب هو إنهاء الموسم الجارى فى المربع الذهبى، وليس صراع الصدارة، من أجل ضمان المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وخاض المقاولون العرب 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسر مباراة وتعادل فى مثلها.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر الاثنين المقبل.