شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الدراويش يتعرض لــ”الضامة” خلال مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد أيمن، ظهير الإسماعيلى ، لشد فى العضلة الضامة بحسب تأكيدات ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

وشارك اللاعب الشاب فى مواجهة المقاصة التى انتهت بانتصار الفريق الأصفر قبل أن يتم استبداله.

وقال هريدى، "تلك الإصابة لن تمنع أيمن من التواجد فى التدريبات الجماعية فهو يحتاج فقط لبعض الراحة”.

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ويبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الخميس بعد الفوز على المقاصة.

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.