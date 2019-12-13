شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صالح جمعة الضحية السادسة لسحر الرقم 10 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى لم يتعلم من أخطائه التى ارتكبها مرارا وتكرارا داخل القلعة الحمراء، رغم حصوله على الفرصة كاملة من كل الأجهز الفنية التى تعاقبت على تدريب الأحمر، ولكن اللاعب أبى أن يستغلها بالشكل الأمثل حتى أتى "فايلر" ليكون الأمر بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير بالنسبة لجمعة.

جمد فايلر صالح جمعة داخل أسوار النادى الأهلى بحجة عدم التزام اللاعب والسهر بل وصل الأمر إلى الحد الذى وصف فيه "فايلر" اللاعب بأنه لا يبذل أى جهد لحجز مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق.

صالح جمعة يعد من اللاعبين أصحاب المهارة العالية فى المستطيل الأخضر بشهادة جميع خبراء ومحللى اللعبة، حيث يمتاز اللاعب بتمريراته السحرية التى تضع المهاجمين أمام المرمى، فضلا عن قدرته العالية فى الربط بين خطوط الملعب الثلاثة ولكن ماذا حدث؟! هل أصيب صالح بلعنة القميص رقم "10" كما تعرض للأمر لاعبون سابقون وهو الأمر الذى سلط عليه الضوء موقع سوبر كورة فى تقرير عن أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للعنة القميص 10 داخل جدران القلعة الحمراء.

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