بمناسبة عيد الميلاد.. محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قام محمد صلاح ولاعبو ليفربول بزيارة إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال، الخميس، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد. وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن المدير الفني يورجن كلوب ولاعبي الفريق زاروا المستشفى الذي يعالج الأورام، للقاء المرضى والموظفين، وتهنئتهم بهذه المناسبة، ووزعوا الهدايا على المرضى وعائلاتهم والتقطوا الصور معهم. محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان محمد صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى أطفال السرطان

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